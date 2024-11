Der Wegbereiter der katholischen Erwachsenenbildung feiert 90. Geburtstag

Ein beachtliches Aufgebot von regionaler Verbands- und Polit-Prominenz war Mitte Oktober beim Festakt der Katholischen Erwachsenenbildung Donau-Ries zum 50-jährigen Jubiläum in Wemding vor Ort. Im Jahr 1974 hatten sich Pfarreien und Verbände landkreisweit zusammengeschlossen und das Katholische Kreisbildungswerk gegründet. Doch einer der damals Hauptverantwortlichen konnte jetzt leider nicht dabei sein: Anton Mayer. Anders als bei der Gründungsversammlung, als sich 39 Pfarreien, 22 der Diözese Augsburg und 17 des Bistums Eichstätt zusammentaten und am 4. Februar 1974 im Pfarrsaal „zu unserer lieben Frau“ in Donauwörth Anton Mayer zum ersten Vorsitzenden des Katholischen Kreisbildungswerkes wählten. Doch nicht nur dort engagierte er sich.

