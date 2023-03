Augsburg/Nördlingen

Rieser muss nach Attacke auf Ehefrau mehrere Jahre ins Gefängnis

Plus In Augsburg ist das Urteil für einen 76-jährigen Mann aus dem Ries gefallen. Die Plädoyers des Nebenklägers und des Verteidigers waren äußerst dramatisch.

In einem Gerichtssaal in Augsburg wird meistens über deutsches Recht gesprochen. Der Staatsanwalt und der Nebenkläger wagten am Dienstagvormittag im Strafjustizzentrum des Landgerichts Augsburg einen Ausflug ins Römische Recht und in das Scharia-Recht. Damit wurde der letzte Tag der Verhandlungen eingeleitet, in denen ein 76-jähriger Rieser angeklagt war. Der Mann soll im Januar 2022 seine Frau mit einem Springmesser attackiert haben. Trotz des überzeugenden Plädoyers des Nebenklägers ist das Urteil anders ausgefallen als von einigen erwartet.

Die Sure 4:34 wird als sehr umstrittener Vers des Korans gesehen. Der Vers gilt in der traditionellen Koranauslegung als Beleg für die Überlegenheit des Mannes gegenüber der Frau, insbesondere in der Ehe. "(...) und wenn sie euch nicht gehorchen, dann schlagt sie", heißt es. Mit diesem Satz beginnt der Nebenkläger am Dienstagvormittag sein Plädoyer. Im nächsten Satz spezifiziert er jedoch, dass es nicht darum geht, die Ehefrau zu schlagen, sondern den Knoten der Situation zu durchschlagen und das Weite zu suchen. Genau das hätte der Angeklagte im Januar 2022 seiner Meinung nach tun sollen.

