s'Dorftheater Balgheim spielt "Die drei Hypochonder von Zimmer 13"

Ende November und Anfang Dezember bringt s'Dorftheater Balgheim einen Dreiakter von Beate Irmisch auf die Bühne. Die kleine Theaterschar probt bereits fleißig.

S'Dorftheater Balgheim wird in diesem Jahr das Stück "Die drei Hypochonder von Zimmer 13" von Beate Irmisch auf die Bühne bringen. Die Ereignisse in Zimmer 13 bei Urologe Dr. Blase sind oft verzwickt, meistens witzig und oft hintergründig, teilt die Theatergruppe zum Inhalt mit. Drei kranke Mannsbilder lassen sich dort behandeln und erleben den Krankenhausalltag live mit. Zweimal wöchentlich trifft sich eine kleine Spielerschar zur Theaterprobe im historischen Vogelbauerhof in Balgheim. Mit Leidenschaft und Freude lassen die Akteure ein kurzweiliges Theaterstück entstehen.

Karten für das Balgheimer Dorftheater

Besucher können ab sofort Karten bestellen für die folgenden Termine :

Freitag 24. November (Generalprobe)

Samstag 25. November (Premiere)

Freitag, 1. Dezember

Samstag, 2. Dezember

Sonntag, 3. Dezember

Alle Aufführungen beginnen um 20 Uhr, Ausnahme Sonntag, dann startet das Theater schon um 13.30 Uhr. Anmeldungen sind bei H. Wiedemann Tel. 09083/767 und unter Email: wiedemannhhm@t-online.de möglich. (AZ)