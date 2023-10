Für die Bürger wird es teurer: Warum Hohenaltheim den Wasserpreis erhöht

Die Bürgerinnen und Bürger in Hohenaltheim müssen künftig auch mehr Grundgebühren bezahlen. Der Gemeinderat konnte dabei gar keine andere Entscheidung treffen.

Kommunale Wasser- und Abwassereinrichtungen müssen kostendeckend betrieben werden. Diesem Grundsatz wurde der Gemeinderat Hohenaltheim in seiner jüngsten Sitzung mit einer Erhöhung des Wasserpreises und der Anpassung der Grundgebühren gerecht. Hintergrund der Entscheidung war, dass der Ende dieses Jahres auslaufende vierjährige Kalkulationszeitraum laut Lisa Rau von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ries mit einem Fehlbetrag von rund 10.000 Euro abgeschlossen wurde.

Ursache dafür war ein übertragener Minusbetrag aus dem vorangegangenen Kalkulationszeitraum, ein Rückgang des Verbrauchs, ein unentdeckter Rohrbruch sowie eine Gebührenerhöhung durch die Bayerische Rieswasserversorgung. Zudem müsse das neue Baugebiet in Niederaltheim in die Kalkulation für den neuen Wasserpreis einfließen, hieß es. Eine reine Erhöhung des Wasserpreises von derzeit 1,78 Euro pro Kubikmeter zur Deckung des Fehlbetrags würde sich mit 3,04 Euro auswirken, was dem Gemeinderat zu hoch erschien.

Moderater Vorschlag von Hohenaltheims Bürgermeister Armin Spory

Bürgermeister Armin Spory schlug eine moderate Erhöhung des Wasserpreises auf 2,74 Euro und zusätzlich eine Erhöhung der Grundgebühr vor. Bei einem Wasserzähler mit Nenn- oder Dauerdurchfluss von bis zu vier Kubikmetern pro Stunde, diese werden in Einfamilienhäusern eingebaut, erhöht sich die Grundgebühr von 6,90 Euro auf 10,90 Euro, bei größeren Wasserzählern etwa für Gewerbebetriebe entsprechend. Erläuternd hierzu wurde die Investition für den Wasserleitungsbau im Baugebiet „Niederaltheim West“ mit 110.000 Euro bei Einkünften durch Herstellungsbeiträge von rund 19.000 Euro angeführt.

Der Wasserverbrauch habe sich in den vergangenen sieben Jahren von 8379 Kubikmeter auf jährlich rund 7056 Kubikmeter (im Jahr 2022) verringert. Diese Faktoren hätten sowieso zu einer Erhöhung des Wasserpreises geführt, wurde angeführt. Die Erhöhung des Wasserpreises mit Anpassung der Grundgebühr wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2024 beschlossen und auch die Satzungen geändert. Per einstimmigem Beschluss widerrief der Gemeinderat die Optionserklärung zum Umsatzsteuergesetz, womit aus allen Aufwendungen für die Wasserversorgung die Vorsteuer ab kommendem Jahr abgezogen werden kann. Einstimmig beschlossen wurde, den Förderantrag nach den Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Maßnahmen (RZWas) nach Eingang der Rechnung für den Wasserleitungsbau in Niederaltheim an das Wasserwirtschaftsamt weiterzuleiten. Rund 400 Meter Wasserleitung wurden verlegt und noch in dieser Woche soll laut Bürgermeister Sporys die Abnahme erfolgen.

Hebesatz für Grund- und Gewerbesteuer soll gleich bleiben

Künftig erhofft sich die Gemeinde einen höheren Fördersatz. Die Hebesätze der Gemeinde, Grundsteuer A und B bei 450 Prozentpunkte und Gewerbesteuer bei 300 Prozentpunkten, wurden per Beschluss beibehalten. Für einen Bauantrag unter Aspekten des Denkmalschutzes in der Schloßstraße wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Aus dem Gremium wurden die mangelnde Ausleuchtung von Straßenzügen und nicht funktionierende Straßenlampen angesprochen. Diesbezüglich soll mit dem Energieversorger Kontakt aufgenommen werden.

