Wildschutzzaun im Oettinger Forst abgebaut: BBV äußert massive Bedenken

Plus Nach langem Streit wurde der Wildschutzzaun im Oettinger Forst abgebaut. Damit kehrt ein Problem zurück, wegen dem sich der Bauernverband an den Landrat wendete.

Die Holzpfosten stehen etwas verloren im Oettinger Forst. Als hätten sie ihre tragende Bestimmung schon seit Jahren hinter sich. Dabei wurde der Zaun zum Schutz der umliegenden Felder vor Schwarzwild erst vor einigen Tagen abgebaut. Der juristische Streit zwischen Waldbesitzern und Bund Naturschutz ist zwar damit beigelegt und das in der Bayerischen Verfassung verankerte „Freie Betretungsrecht der Natur“ gilt als gestärkt. Das ursprüngliche Problem allerdings bleibt. Warum es sogar so weit kommen könnte, dass wieder ein Zaun aufgebaut werden müsste, erklärt der Bayerische Bauernverband.