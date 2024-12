Dritter Platz bei der Deutschen Fotomeisterschaft

Die Oettinger Film- und Fotofreunde präsentierten ihre Jahresausstellung wieder in den Räumen des ehemaligen Schlecker-Marktes. In diesem Jahr steht die Ausstellung unter einem besonders leuchtenden Stern. Haben doch die Vereinsmitglieder bei der diesjährigen Deutschen Fotomeisterschaft im wahrsten Wortsinn ausgezeichnet abgeschnitten: In Hamburg erreichten sie unter 900 Fotografinnen und Fotografen aus ganz Deutschland hervorragende Platzierungen.

Allen voran Marco Kienle, der den 3. Platz in der Einzelwertung belegte. In der Vereinswertung landeten die Film- und Fotofreunde mit Marco Kienzle, Dirk Haas, Rainer Raizner, Michael Walter, Heinrich Seiler und Martina Grimm auf dem 5. Platz. Alles in allem der bislang größte Erfolg, sowohl in der Einzel- als auch in der Vereinswertung, den die Fotofreunde in ihrer 38-jährigen Vereinsgeschichte erreicht haben.

Ausstellung der Fotofreunde ohne Motto

Bei der Vernissage begrüßte Michael Walter zahlreiche Gäste, darunter auch den 2. Bürgermeister Oettingens, Markus Eisenbarth, und die Familie Fall, bei der er sich für die seit Jahren zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten im ehemaligen Schlecker-Markt bedankte. Auch einige befreundete Fotoclubs hatten es sich nicht nehmen lassen, dabei zu sein. „Wie es schon langsam Tradition ist“, sagte Michael Walter, „stellen die Film- und Fotofreunde zum Jahresende ihre liebsten, schönsten und besten Fotografien aus.“ Dem Club ist es wichtig, die Ausstellung unter kein besonderes Motto zu stellen, da jedes Mitglied selbst entscheiden solle, welche Bilder aus welchem Bereich der Fotografie er selbst präsentieren wolle.

Denn es mache ja keinen Sinn, irgendjemand fotografisch zu einem Thema „zu zwingen“, das ihn oder sie gar nicht interessiere. „Unser Hobby soll vielmehr Spaß machen, Abwechslung und Entspannung bringen und nicht zur Erledigung einer Aufgabe degradiert werden.“ Genauso heterogen wie die Mitglieder selbst waren dann auch die Themenbereiche, die in eindrucksvollen Formaten vorgestellt wurden: von Naturfotografie und Landschaftsaufnahmen über Makro- und Peoplefotografie bis hin zu Architekturaufnahmen und Tiermotiven. Zusätzlich wurde auf einem Flatscreen die jeweilige Auswahl des Foto des Monats vorgestellt.

Einen besonderen Platz nahm die Fotoserie „Schmetterlinge“ ein, mit der Marco Kienzle die Bronzemedaille bei der Deutschen Fotomeisterschaft gewonnen hatte. Welchen Spaß die Hobbyfotografen hatten und mit welcher Perfektion sie ans Werk gegangen sind, konnte man beim anschließenden Rundgang auf sich wirken lassen. Ganz zum Schluss wies der 1. Vorsitzende des Vereins noch auf einen weiteren Höhepunkt hin: Am 10. Mai 2025 richtet der Verein die Preisverleihung der Schwäbischen Fotomeisterschaft im Heimatmuseum aus.