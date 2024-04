Fremdingen

16:28 Uhr

Deshalb war die Eröffnung der Rieser Kulturtage so besonders

Die 25. Rieser Kulturtage wurden am Freitagabend in Fremdingen eröffnet.

Plus Zum 25. Mal findet die Veranstaltungsreihe in den nächsten Wochen statt. In Fremdingen wurde sie am Freitagabend mit einem besonderen Festredner eröffnet.

Von Martina Bachmann

Läuft alles glatt, kann das durchaus langweilig sein. Genau das Gegenteil war die Eröffnung der 25. Rieser Kulturtage am Freitagabend in Fremdingen. Die Veranstaltung war unterhaltsam, lustig und teils sogar spannend. Das lag vor allem am Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Professor Mathias Pfeil.

Der hatte bei seinem Vortrag mit der vermaledeiten Technik zu kämpfen. Laptop und Beamer schienen sich gegen Pfeil verbündet zu haben, selbst zwei herbeigeeilte Helfer konnten seine Präsentation nicht richtig zum Laufen bringen. Nun könnte man in solch einer Situation einen roten Kopf bekommen, gar das Stammeln anfangen. Doch Pfeil machte nicht nur souverän weiter, er nahm das Technikdrama auch noch mit so viel Humor, dass er seine begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder zum Lachen brachte. Die Musikkapelle Fremdingen, die den Abend begleitete, spielte eigens für den Generalkonservator ein "Prosit", nachdem ihm ein Musiker zur Nervenstärkung ein Bier gereicht hatte.

