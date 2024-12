Chöre können auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt nicht alles singen

Zwei Chöre werden am Mittwoch, 11. Dezember, um 17.15 Uhr an der Schranne in Nördlingen auftreten: die Kinderkantorei St. Georg und der Spatzenchor. Auch wenn die Sängerinnen und Sänger noch ganz schön jung sind - auf dem Weihnachtsmarkt werden sie nur eine Viertelstunde lang singen, obwohl sie mehr von ihrem Können zeigen könnten. Aber sie dürfen es nicht. Denn die GEMA-Gebühren sind zu hoch. Zwei Auftritte fallen aus, andere müssen sich anpassen.

Jan-Luc Treumann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

GEMA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis