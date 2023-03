Neue statische Bewertung: Kirche darf wieder benutzt werden

Plus Die Kirche in Kleinerdlingen wird wieder geöffnet. Zwischenzeitlich fanden die Gottesdienste im Stall statt.

Die katholische Kirchengemeinde in Kleinerdlingen hat wieder ein Zuhause. Pünktlich zu Beginn der Karwoche werden die Tore der Kirche St. Johannes Baptist wieder geöffnet. Seit Oktober war das Langhaus nicht zugänglich. Von der Sperrung ließ sich die Pfarrgemeinde aber nicht unterkriegen. Gottesdienste an Feiertagen wurden trotzdem, auf kreative Art, gehalten.

Von der Christmette und Dreikönigstag im Stadel zurück in die Kirche: Aufgrund von der instabilen Balken war in der Kirche in Kleinerdlingen nur die Benutzung des Altarraums und der Emporen zugelassen. Stadtpfarrer Benjamin Beck hatte sich im Oktober vergangenen Jahres, als die Sperrung der Kirche im Raum stand, an den Oberbürgermeister David Wittner gewandt, mit der Bitte, die Sonn- und Feiertagsgottesdienste im Gemeindezentrum stattfinden lassen zu dürfen. Die Statikprobleme im Dachstuhl wären vor allem beim winterlichen Verhältnissen kritische geworden. Die Balken im Dach hatten Risse. Mitte März erfolgte eine aktuelle statische Bewertung.

Nach dem Ende der winterlichen Verhältnisse und im Zuge der nächsten Leistungsphase erfolgte Mitte März eine erneute statische Bewertung der Kirche. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Standsicherheit der Kirche gewährleistet werden kann. Pfarrer Benjamin Beck ist über diese Entwicklung sehr dankbar. Er freue sich, dass die Gottesdienste nun wieder in der Kirche stattfinden können, sagte er Mitte der Woche. Die Wiedereröffnung der Kirche konnte nur unter der Auflage erfolgen, dass der Tragwerksplaner im regelmäßigen Rhythmus von drei Monaten den Dachstuhl kontrolliert und freigibt. Da die statischen Mängel jedoch nach wie vor bestehen, drängen der Pfarrer und die Mitglieder der Kirchenverwaltung auf die baldige Umsetzung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen.

Gottesdienste fanden im Gemeindezentrum Kleinerdlingen statt

Ganz nach dem Motto "Not macht erfinderisch" sattelte die Pfarrgemeinde Kleinerdlingen um. Während die wöchentlichen Gottesdienste im Gemeindezentrum in Kleinerldingen gehalten wurden, wurde die Gottesdienste für besondere Anlässe in einem Stall gefeiert. Bei der Kindermette zu Weihnachten war der Andrang groß. Wie einst bei Jesu Geburt hielt der Pfarrer Benjamin Beck seine Predigt zwischen Strohballen und Schafen. "Große Wolle", "Schneewittchen" und "Flecki" hießen die drei Schafe, die extra für die Mette in den Stall gebracht wurden. Der Andrang war so groß, dass viele Besucherinnen und Besucher die Mette von draußen beobachten mussten. Auch in der Medienwelt habe die ungewöhnliche Art, das Weihnachtsfest zu feiern, Runden geschlagen, erklärt der Pfarrer. Die Anfragen verschiedener Medien hat Beck jedoch abgesagt. Er habe schon geahnt, dass es selbst für die Kleinerdlinger eng werden würde.

Weihnachten im Stall. Weil die Kirche in Kleinerldingen nicht genutzt werden konnte, wurde die Gemeinde kreativ. Foto: Verena Mörzl

Weihnachtsmett und Dreikönigstag wurden im Stall gefeiert

Neben der Weihnachtsfeier musste auch die feierliche Pontifikalmesse zum Dreikönigstag in den Stall verschoben werden. Zur Aussendung der Sternsinger war Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg angereist. Musikalisch wurde der Gottesdienst durch eine elektronische Orgel, sowie durch ein Trompetenduo gestaltet. Auch hier wohnten der Zeremonie einige Schafe in einem kleinen Gehege bei. Auch wenn die Feiern im Stall sehr schön waren, sollen die Gottesdienste künftig wieder regelmäßig in der Kirche stattfinden.

