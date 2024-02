Nördlingen

17:39 Uhr

Neuwahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr Nördlingen

Plus Bei der Generalversammlung der Nördlinger Feuerwehr geht es nicht nur um große Einsätze. Bei den Führungspositionen gibt es einen Gegenkandidaten.

Von Friedrich Wörlen

Einigkeit macht stark: Wenn das stimmt, dann hat Nördlingen eine starke Feuerwehr. Gemeinsam hatten Stadtbrandinspektor Marco Kurz (Kommandant) und Vereinsvorstand Max Stumpf zur Generalversammlung ins Schützenheim eingeladen, und (fast) alle kamen. Auch die Mitglieder des Stadtrates und die Ortssprecher waren eingeladen und vertreten, an der Spitze Oberbürgermeister David Wittner, Alexander Deffner (Fraktionssprecher PWG), Gabriele Fograscher (Fraktionssprecherin SPD) und nicht zuletzt der dienstälteste Stadtrat Helmut Beyschlag.

Nach der Begrüßung von Stumpf dankte Wittner in seinem Grußwort den Aktiven für ihren Einsatz im Sinne des Gemeinwohls. Ehrenamtliches Engagement sei keine Selbstverständlichkeit. Der Dienst in der Feuerwehr und die Übernahme von Verantwortung durch die gewählten Führungskräfte verdienten besondere Anerkennung. Hier gehe es nicht nur um das Hintenanstellen von „Work-Life-Balance“, sondern um den Einsatz der eigenen Person, der allen Respekt verdiene. Die Stadt sei der Feuerwehr in Dank und Anerkennung verbunden. Sie werde immer das ihre tun, um die Wehr in ihrem Dienst zu unterstützen.

