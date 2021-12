Corona-Protestzug: Behörden ermöglichen ein großes Privileg

Plus Die Behörden geben den Protest-Teilnehmern in Nördlingen einen großzügigen Rahmen. Es ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein Privileg.

Auf die Straße zu gehen, um sich für eine Sache einzusetzen oder gegen Maßnahmen zu protestieren, hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. In dieser Zeit, in der es eigentlich gilt, Kontakte zu reduzieren und Schutzvorkehrungen gegen das Coronavirus zu treffen, ist es im doppelten Sinn ein Privileg, demonstrieren zu dürfen. In Nördlingen und auch anderorts werden die als Spaziergang getarnten Versammlungen nicht einmal angemeldet und dennoch gestattet. Die Behörden sind äußerst großzügig.

