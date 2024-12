Künstler irritiert über Hallenbad-Kunstwettbewerb: „Es sind Fragen aufgetaucht“

Das Kunstwerk vor dem Nördlinger Hallenbad soll nicht einfach „nur“ ein Kunstwerk sein. Es stelle einen „direkten Bezug zwischen Öffentlichkeit, Gebäude und Nutzung“ her, verleihe dem Ort „ein zusätzliches Profil“, wie es in einer Präsentation der Stadt Nördlingen heißt. Bekanntlich wird ein aus Edelstahl geformtes N des Künstlers Christoph Brech einmal den Platz vor dem Bad schmücken. Doch der Nördlinger Künstler Wolfgang Balzer wundert sich. Denn die Bedingungen zur Teilnahme wurden im Nachhinein noch einmal verändert. Was sagt die Stadt dazu?

