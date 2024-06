Fördergelder vom Freistaat für Sankt Sixtus

Gelder der Bayerischen Landesstiftung fließen in die Sanierung von zwei Anwesen in Nördlingen. Auch Sankt Sixtus in Blossenau kriegt eine Finanzspritze.

Die Bayerische Landesstiftung unterstützt in der aktuellen Förderrunde 211 Projekte im Freistaat, davon drei im Landkreis Donau-Ries: Die Sanierung von einem Anwesen in der Langen Gasse und in der Hansengasse in Nördlingen werden mit jeweils 14.000 Euro bzw. 9.300 Euro bezuschusst, für die Überprüfung der Standsicherheit und Sanierung der katholischen Filialkirche Sankt Sixtus in Blossenau gibt es 35.000 Euro. Digitalminister Fabian Mehring und Landtagsabgeordnete Marina Jakob (beide Freie Wähler) freuen sich über die aktuelle Zuschüsse für die Projekte in ihren Stimmkreisen in Schwaben, heißt es in einer Pressemitteilung. „Unsere Denkmäler und Kirchen gehören zur Geschichte unserer gemeinsamen Heimat“, schreibt Marina Jakob. „Daher ist es sehr wichtig diese schutzwürdigen Gebäude zu erhalten.“

Die Bayerische Landesstiftung besteht seit 1972 und fördert jährlich Hunderte von Projekten im sozialen und kulturellen Bereich. (AZ)