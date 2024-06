Oettingen

Marktplatz-Sperrung: Entscheidung in Oettingen

In Oettingen ging es um die Frage, ob die Schlossstraße zu bestimmten Zeiten gesperrt werden solle.

Plus Soll die Schlossstraße in der Residenzstadt am Wochenende für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden? Darüber hat der Kulturausschuss erneut beraten.

Von Bernd Schied

Die Debatte um eine mögliche Sperrung der Oettinger Schloßstraße an Wochenenden beschäftigt weiterhin die Stadtpolitik. Nachdem es bereits im Februar im Kulturausschuss des Stadtrates einen regen Meinungsaustausch zu diesem brisanten Thema gegeben hatte, wiederholte sich dieser in der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums. Am Ende der Diskussion fiel allerdings eine klare Entscheidung.

Eine zeitlich begrenzte Sperrung des Bereiches zwischen der Mang- und Schulgasse von Samstagnachmittag und Sonntagabend wird es zumindest 2024 nicht geben. Mit fünf gegen zwei Stimmen wurde ein entsprechender Beschlussvorschlag der Verwaltung angenommen. Für einen solchen Schritt sei jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, betonte Bürgermeister Thomas Heydecker. Der Rathauschef hatte zuvor die verschiedenen Bedenken gegen ein solches Vorhaben, insbesondere von den örtlichen Gastromoniebetrieben, zusammengefasst. Zum einen hätten diese mitunter große personelle Probleme, um ihre Außenflächen zu bedienen. Zudem wäre es nicht zielführend, für eine begrenzte Zeit zusätzliches Inventar in Form von Stühlen und Tischen anzuschaffen. Hinzu komme die grundsätzliche Schwierigkeit in einer Kommune wie Oettingen, einen Straßenabschnitt nur für eine begrenzte Zeit zu sperren.

