Maihingen

vor 17 Min.

50 Jahre Kulturland Ries und kein bisschen leise

Bezirksheimatpfleger Christoph Lang bei seinem Festvortrag in Maihingen.

Plus Der Verein Kulturland Ries feiert. Ein humorvoller Wirtshausdialog soll veranschaulichen, was die Bevölkerung über das Bauernhofmuseum gedacht haben könnte.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Mit einem Festakt ist im Maihinger Maisaal der 50. Geburtstag des Vereins Kulturland Ries begangen worden. Am 30. Oktober 1973 als Rieser Bauernhofmuseums- und Mühlenverein gegründet, hat sich der Verein zum Jubiläum einen neuen Namen gegeben. Der Gründungszweck war, ein Museum zur Pflege der ländlichen Kultur zu installieren. Museumsleitern Conny Zeitler begrüßte den Schritt: „Bezeugt der neue Name doch auch gegenüber jungen Menschen, die weder mit der Vereins- noch der Museumsgeschichte vertraut sind, die enge Verbindung“, sagte sie in ihrem Grußwort.

Auch die vielen weiteren Gratulanten, unter anderen Bezirksrat Peter Schiele, die stellvertretende Landrätin Claudia Marb und der Maihinger Bürgermeister Franz Stimpfle, befürworteten in ihren Grußworten diesen Schritt. Der Namenswechsel stehe auch dafür, dass die Beziehung zwischen Museum und Verein nicht nur Geschichte sei, sondern auch im Hier und Jetzt gelebt und gestaltet werden dürfe. Und man betonte unisono, wie wichtig es gewesen sei, dass die damaligen Vereinsgründer sich das Ziel gesetzt hatten, einen Teil der Vergangenheit zu erhalten. Mit dem Museum könne „die Vergangenheit reflektiert, die Gegenwart betrachtet und die Zukunft geebnet werden“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen