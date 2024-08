Museum Kulturland Ries veranstaltet wieder ein Kartoffelfest

Am Sonntag, 25. August, zwischen 11 und 17 Uhr dreht sich beim Kartoffelfest im Museum Kulturland Ries alles um die Knollen, die im Dialekt auch „Ärbira“ genannt werden. Heuer wird das überregional bekannte Familienfest bereits in 30. Auflage zusammen mit dem Verein Kulturland Ries e.V. ausgerichtet. Neben Kulinarik, Musik, Wettbewerben und Mitmachangeboten ist die Kartoffelernte auf dem Museumsfeld der Höhepunkt.



Die Besucher:innen erwarten laut einer Mitteilung des Museums Aktivitäten wie ein Schälwettbewerb und die Prämierung der größten Kartoffel. Um 13 und um 15 Uhr hole ein Oldtimer-Traktor samt Kartoffelroder die Ärbira an die Oberfläche. Anschließend dürfen Kinder und Erwachsene die Kartoffeln aufklauben und mit nach Hause nehmen. Weiter gehe es zwischen 16 und 17 Uhr, wenn ein historischer Lanz-Bulldog das Feld ackert. Vorführungen gibt es über den Tag verteilt auch mit dem Lanz-Bulldog des Vereins Kulturland Ries. Daneben werden weitere historische Traktoren auf dem Gelände präsentiert.

Kartoffelfest in Maihingen am 25. August: Es gibt auch Kartoffeln zu essen

Das Museumsteam präsentiert in einer Sonderschau seltene und alte Kartoffeln aus eigenem Anbau. Für Kinder stehen im Museumshof außerdem das Basteln von Kartoffelfiguren und Kartoffeldruck auf dem Programm. Auch kulinarisch liege der Fokus an diesem Tag auf der vielseitig einsetzbaren Knolle. Verschiedene Stände bieten Klassiker wie Pommes, Kartoffelsuppe, -salat und Pellkartoffeln an, aber auch Spezialitäten wie Kartoffelkissele und Spiralkartoffeln. Des Weiteren hält der Speiseplan Kaffee, Rieser Küchle und Kuchen bereit. Die Feuerwehr Maihingen übernimmt den Ausschank kalter Getränke. Selbstverständlich können auch Kartoffeln gekauft werden. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Reimlinger Musikanten.

Eine lautstarke Vorführung biete zudem das benachbarte Mühlenmuseum des Vereins Kulturland Ries. Von 13 bis 16 Uhr ist dort eine über 100 Jahre alte Ölmühle mit Transmissionen in Betrieb. Ihr Kollergang besteht aus tonnenschweren Mahlsteinen, die senkrecht um eine Mittelachse laufen und die ölhaltigen Früchte zerquetschen.

Am Veranstaltungstag sind alle Ausstellungen im Museum Kulturland Ries kostenfrei von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Neben den Dauerausstellungen „Rieser Landwirtschaft im Wandel“ und „300 Jahre Alltagskultur im Ries“ lohne sich der Besuch der Sonderausstellung „RiesMomente | Zeichnungen von Walter Diehm“. Das Museum verfüge außerdem ein neues digitales Angebot: In der MuseumsApp sei seit kurzem ein interaktiver Rundgang durch den Bienengarten verfügbar, der kostenlos ausprobiert werden kann. Info: Museum und Museumshof sind barrierefrei zugänglich, das Feld jedoch nicht. (AZ)