Mönchsdeggingen

vor 32 Min.

Der "Dorfmarkt Degge" ist eröffnet: So lief der erste Markttag

In Mönchsdeggingen eröffnete am Freitag der Dorfmarkt mit sieben Beschickern bei Regenwetter auf dem Areal des Schafstadels.

Plus Am Freitag eröffnete der Dorfmarkt in Mönchsdeggingen mit einem kleinen Festakt. Stellvertretende Landrätin Claudia Marb lobt Regionalität und Nachhaltigkeit.

Von Matthias Link

Wildragout im Glas, bunte Ostereier oder Chili con carne vom Lamm liegt an den Ständen aus. Mehrere Marktbeschicker aus der Region haben vor dem Schafstadel in Mönchsdeggingen, unterhalb der Grundschule, ihre Stände aufgebaut und bieten ihre Waren an. Der „Dorfmarkt Degge“, wie der offizielle Name in Rieser Mundart lautet, wurde am Freitagnachmittag mit einem kleinen Festakt eröffnet. Trotz des regnerischen Wetters kamen einige Besucher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen