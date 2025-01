Neresheim feiert 2025: Vom Stadtjubiläum bis zur Kunstgeschichte

Nach dem Jahr der Feste ist in Neresheim vor dem Jahr der Feste: 2025 kann die Härtsfeldmetropole nämlich viele Jubiläen gleichzeitig feiern. So ist Neresheim vor 675 Jahren zur Stadt erhoben worden, vor 50 Jahren ist mit der Eingemeindung von Ohmenheim nach Neresheim die Kommunalreform zum Abschluss gekommen. Zuvor hatten sich bereits Elchingen, Kösingen, Schweindorf und Dorfmerkingen der neu entstehenden Stadt angeschlossen. An dieses Ereignis wird in jedem Teilort mit einer Veranstaltung erinnert, kündigt Bürgermeister Thomas Häfele an. Dabei wird Stadtarchivar Dr. Holger Fedyna nicht nur auf die jeweilige Geschichte eingehen, gezeigt werden soll auch die Vielfalt des Teilorts, wobei die Vereine einbezogen werden. Häfele wünscht sich, dass die Vereine auch teilortübergreifend agieren.

Mit einem Festakt am 14. März wird an die Stadterhebung von Neresheim von 675 Jahren erinnert. Prominentester Gast und Festredner ist dabei der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Geplant ist auch eine von Stadtarchivar Fedyna gestaltete Ausstellung zur Stadtgeschichte und richtig krachen lassen wollen es die Neresheimer mit ihren Gästen am Vorabend des Stadtfestes im Juni mit dem „Hofbräuregiment“, bei dessen Auftritt kein Eintritt erhoben wird.

Vor 250 Fresken in Neresheimer Klosterkirche vollendet

Vor 250 Jahren hat Martin Knoller seine letzten Fresken – die größten zusammenhängenden in Europa – in der Klosterkirche auf dem Ulrichsberg vollendet. Geplant sind aus diesem Anlass Vorträge über die Fresken und den Künstler und eine Ausfahrt auf seinen Spuren. Sie soll zu seinen Werken im Kloster Ettal, in seinen Geburtsort Steinach in Tirol, das bekanntlich auch Partnerstadt von Neresheim ist und eine Zeit lang Wohnort für Koller war, und nach Gries bei Bozen führen. Heuer jährt sich übrigens auch zum 275. Mal die Grundsteinlegung der Klosterkirche.

Ein großes Festwochenende plant die Bürgergarde anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens im September im Stadtgarten, die Härtsfeldmuseumsbahn begeht ihr 40-jähriges Bestehen. Ebenfalls im September soll es zur 25-Jahr-Feier der Museumsfreunde eine lange Nacht der Museen geben. Bereits vom 23. bis 25. Mai feiert die Feuerwehrabteilung in Elchingen ihren 150. „Geburtstag“ und in Kösingen kann man das 300-Jahr-Jubiläum der Kirche St. Sola begehen.