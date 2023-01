230 zusätzliche Haushalte sind auf die Hilfe der Tafel in Nördlingen angewiesen

Plus Über Weihnachten gibt es viele Spenden. Das erleichtert die Arbeit des CaDW-Teams. Doch die steigenden Preise sind auch für die Einrichtung selbst belastend.

Es hat zwar viele Kunden und ist leider oft genug fast so begehrt wie sein berühmter Namensvetter KaDeWe in Berlin – das hiesige CaDW schreibt sich anders und ist ganz anders: der Nördlinger Tafel- und Kleiderladen ist eine gemeinsame karitative Einrichtung im Landkreis Donau-Ries und hat nichts mit glamourösen Produkten zu tun, wie die Abkürzungen zeigen. Ca steht für Caritas und DW für Diakonisches Werk, welche diese Einrichtung 2007 ins Leben riefen. Seither werden Lebensmittel und gebrauchte Kleidung für bedürftige Mitmenschen angeboten. Im vergangenen Jahr wurde, wie bereits mehrfach berichtet, die Hilfe für immer mehr Menschen dringend notwendig.