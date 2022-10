Nördlingen

vor 19 Min.

Spenden werden weniger: Die Lage der Nördlinger Tafel verschärft sich weiter

Plus Hohe Nachfrage, wenig Angebot und lange Warteschlangen: Die Nördlinger Tafel will mit einem neuen System bald eines der Probleme in den Griff bekommen.

Von Dominik Durner

Es ist zehn Uhr an einem wolkenverhangenen Dienstag in Nördlingen, vor dem Eingang zur Nördlinger Tafel "CaDW" stehen knapp 40 Menschen und warten auf ihren Einlass. Von einem Mitarbeiter werden sie nach und nach hineingebeten, ihren Platz in der Schlange nehmen umgehend neu angekommene Familien oder Alleinstehende ein. Der russische Angriffskrieg und die in der Folge gestiegenen Lebensmittel- und Energiekosten haben sie teils überhaupt in die Bedürftigkeit getrieben, teils noch tiefer hinein. "Es ist gut zu wissen, dass es eine solche Stelle gibt", sagt eine Tafel-Kundin. Doch bei der Bedürftigenhilfe selbst ist die Situation ebenfalls prekär.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

