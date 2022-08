Genießen und bummeln: Das erwartet Gäste an Mariä Himmelfahrt in Nördlingen

Für die Nördlinger ist es kein Geheimnis, dass der 15. August nicht als Feiertag gilt. Besucher sind oft überrascht. Das ist in der Stadt am Montag geboten.

In vielen Städten und Gemeinden in der Umgebung sind am kommenden Montag, 15. August, die Geschäfte geschlossen. Das ist in Nördlingen traditionell nicht so. Da in der Bevölkerung der evangelische Anteil überwiegt, ist in der Ries-Metropole an Mariä Himmelfahrt kein Feiertag. So laden auch in diesem Jahr der Stadtmarketingverein "Nördlingen ist's wert" und die Nördlinger Geschäftswelt am kommenden Montag zu einem gemütlichen, sommerlichen Einkaufsbummel unter dem Motto "Entspannt einkaufen und die Seele baumeln lassen" in die Stadt.

An Mariä Himmelfahrt sind in Nördlingen die Geschäfte geöffnet

"Am 15. August sind wieder Einkaufen und Genießen angesagt, wir bieten Nördlingen-Besuchern wieder eine Rundfahrt mit der beliebten Bimmelbahn", sagt Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins. Wer mit dem "Bähnle" eine Fahrt durch die Nördlinger Altstadt unternehmen möchte, ist hierzu herzlich eingeladen. Die kleine Eisenbahn dreht nach zwei Jahren Zwangspause nun wieder von 10 bis 18 Uhr ihre Runden. Ein- und Ausstieg ist jeweils am Marktplatz neben dem Wasserspiel. Es gibt zudem mehrere Nördlinger Geschäfte, die beim Einkauf Gutscheine an ihre Kunden für eine Freifahrt mit der Bimmelbahn verschenken.

Ansonsten sind die Fahrkarten direkt am "Bahnhof Marktplatz" beim dortigen "Eisenbahn-Team" zu erwerben. Der Fahrpreis für Erwachsene beträgt zwei Euro, für Kinder ein Euro. Eine Empfehlung von Susanne Vierkorn: "Wenn möglich, nützen Sie die Gelegenheit für einen Spaziergang in die Stadt und parken vor den Toren."

Hier können Gäste in Nördlingen an Mariä Himmelfahrt parken

Für Besucherinnen und Besucherr gibt es trotz Bauarbeiten zahlreiche Parkmöglichkeiten. Aufgrund der Baustelle in der Drehergasse und den damit verbundenen Kanalarbeiten ist aktuell der Kreuzungsbereich Drehergasse/Deininger Straße vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. In diesem Zusammenhang gilt zu beachten: Die Parkplätze "Bei den Kornschrannen" können für Kunden und Besucher in dieser Zeit nicht angefahren werden! Susanne Vierkorn sagt dazu: "Leider sind Baumaßnahmen unvermeidbar, und es wird auch nie den richtigen Zeitpunkt dafür geben. Wir bitten um Verständnis und wünschen unseren Kunden und Besuchern am 15. August einen schönen Aufenthalt in Nördlingen." (mit pm)