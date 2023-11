Nördlingen

vor 18 Min.

Baustellen an der Stadtmauer: Was die Stadt Nördlingen plant

Plus In den Frickhinger Anlagen wird an der Zwingermauer gearbeitet – 2024 soll am Deininger Tor gebaut werden. Welche Herausforderungen gemeistert werden müssen.

Von Nicolas Friese Artikel anhören Shape

Wer an Nördlingen denkt, denkt meistens als Erstes an die Stadtmauer. Für die Stadt gilt der Erhalt der historischen Wehranlage als eine der wichtigsten Aufgaben: Bereits seit 2008 wird alle drei Jahre ein Plan zur Sanierung und Erhaltung der Mauer aufgestellt und umgesetzt. Jetzt steht die Sanierung der Zwingermauer bei den Frickhinger Anlagen auf dem Programm. Benedikt Offinger vom Stadtbauamt erläutert, wie die Arbeiten laufen und mit welchen Schwierigkeiten man bei der Sanierung rechnen muss.

Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte Johannes Haucke vom Stadtbauamt im Nördlinger Bauausschuss die Pläne für die Jahre 2023 und 2024 vorgestellt: Eine Sanierung bei den Frickhinger Anlagen, genauer gesagt im Bereich vom Bouleplatz bis zur Alten Bastei, stand auf dem Programm. 2024 soll dann das Deininger Tor saniert werden. Mittlerweile haben die Arbeiten im Bereich der Frickhinger Anlagen begonnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen