Nördlingen

vor 31 Min.

Die Nördlinger Ärzte haben zu wenig Corona-Impfstoff

In der Allgemeinarztpraxis in der Deininger Straße und in der Frauenarztpraxis Schaich & Hübner in Nördlingen wird der Impfstoff von Biontech (rechts) gespritzt.

Plus Viele Menschen wollen geboostert werden, andere lassen sich zum ersten Mal impfen: Der Andrang in den Praxen in Nördlingen ist groß. Wie die Mediziner reagieren.

Von Martina Bachmann und Verena Mörzl

Die Telefonleitungen dauerbesetzt, die Patienten boosterwillig und die Ärzte impfbereit – doch jetzt wird der Impfstoff knapp: Es läuft nicht rund mit der Impfkampagne. Auch Rieser Ärzte bestätigen, dass sie nicht so viel Impfstoff bekommen, wie sie gerne hätten. Und mancher Arzt fürchtet, dass er bereits einbestellten Patienten wieder absagen muss.

