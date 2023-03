Der neue Professor trifft alte Schulkameraden beim Einkaufen in Nördlingen

Plus Professor Jürgen Lenz ist neu am TTZ in Nördlingen. Das Ries kennt er aus seiner Kindheit. Doch die Forschung führte ihn bis nach Amerika.

Was bringt eine Person, die schon an vielen Instituten im In- und Ausland tätig war, ausgerechnet an das Technologietransferzentrum (TTZ) der Technischen Hochschule Augsburg in Nördlingen? Jürgen Lenz wurde kürzlich als Professor für Künstliche Intelligenz in der Produktion berufen und ist neben Professor Florian Kerber wissenschaftlicher Leiter. Eine Antwort auf die Frage, so erzählt er, sei die Möglichkeit zu forschen.

Schon früh habe er seine Freude daran entdeckt. Jetzt sei er Forschungsprofessor und habe damit nur die Hälfte der üblichen Lehrverpflichtung. Den Großteil seiner Zeit könne er den Problemstellungen der Firmen in der Region widmen. Lenz ist Maschinenbauer und Informatiker – und damit genau das, was dringend benötigt wird. "Informatik ist ein mächtiges Werkzeug“, so Lenz, "aber das Knowhow, um das zu bewerten, was gemessen wird, hat der Produktionstechniker."

Jürgen Lenz lehrt "Supervised Learning", einen Zweig der Künstlichen Intelligenz

Anlagen werden immer komplexer, die Vorgänge in den einzelnen Maschinen auch. Damit verschwinde die Möglichkeit zu sagen: Wenn hier ein Signal angeht, dann muss man das tun, um das Problem zu lösen. "Häufig ändern sich mehrere Werte gleichzeitig, die Systeme sind miteinander verbunden, es gibt Kettenreaktionen“, so Lenz. Die neuartigen Methoden und Werkzeuge, mit denen er arbeitet, helfen zu verstehen, was in der Anlage geschieht. Es ist "Supervised Learning", ein Zweig der Künstlichen Intelligenz. Doch was hier geschieht, sei deutlich anders, als wenn ein ChatGPT einen Text generiert.

"Wir wissen, wo in einer Maschine die Informationen entstehen, und wir können die Ergebnisse, die wir mit unseren Modellen errechnen, sofort an der Realität prüfen.“ Der Vorteil der Künstlichen Intelligenz liege darin, dass man durch die hohen Rechenkapazitäten sehr viele Möglichkeiten testen könne. Hier sieht Lenz auch seine wesentliche Aufgabe: Industriepartnern zu verdeutlichen, wie diese Modelle aufgebaut sind, wie man damit umgeht. Er will dabei unterstützen "das Nebulöse aufzulösen, die Blackbox zu öffnen“. Eine sehr gute Möglichkeit dafür bietet ihm die Professur am TTZ in Nördlingen.

Die Großmutter des Professors war Nördlingerin

Das ist die eine Antwort. Und die andere? Die zeigt sich bei einem Blick in den Lebenslauf: Er ist ein Einheimischer, seine Großmutter war Nördlingerin. Lenz ist in Westhausen aufgewachsen, hat in Aalen Abitur gemacht. Technik war schon immer seine Leidenschaft. So, wie er jetzt Maschinenbau mit Informatik verbindet, hat er schon im Studium das wissenschaftliche Arbeiten mit dem handwerklichen verbunden: Im "Ulmer Modell“ hatte er sowohl sein Diplom in Produktionstechnik als auch den Abschluss eines Industriemechanikers.

Sein beruflicher Werdegang führte in dreimal in die USA, das zweite Mal mit einem Fulbright Stipendium, das als eines der prestigeträchtigsten Programme der Welt gilt. Doch irgendwann stellte er fest, er sei "zu lange weg“, er wolle zurück. Die Zeit der aufgezwungenen Distanz durch Corona hat er im Homeoffice beim Programmieren überbrückt und beim Aufarbeiten seiner Forschungsergebnisse. Das wiederum war ein wichtiger Baustein für seine wissenschaftliche Karriere. Er erhielt einen Ruf an die Hochschule Würzburg–Schweinfurt, wurde Professor für "Digitale Fabrik“. Diese Hochschule bietet als Besonderheit alle Bachelorstudiengänge in Englisch an. Dafür war Jürgen Lenz natürlich prädestiniert.

Allerdings setzt sie nicht auf Forschung – und damit sind wir wieder bei Grund eins seines Kommens nach Nördlingen. Heute freut er sich, dass er bei einem Einkauf in der Stadt ehemalige Schulkameraden trifft, dass er die Beziehungen zu seinen Verwandten in der Region wieder vertiefen kann. "Es hat viele hierher zurückgezogen“, stellt Lenz fest, "mich auch.“ Eine gute Voraussetzung für ein hoffentlich langes Wirken am TTZ in Nördlingen.