Die evangelische Kirche schrumpft: Das sind die Pläne für die Zukunft

Bei der Dekanatssynode in Nördlingen geht es auch darum, wie sich die evangelische Kirche für die Zukunft aufstellt. Noch gleichen Ehrenamtliche vieles aus.

Die Kirche befindet sich im Wandel, das machte Dekan Gerhard Wolfermann bei der Dekanatssynode in Nördlingen deutlich. Der demografische Wandel - es gebe circa 30 Prozent mehr Bestattungen als Taufen - führe in Verbindung mit den in der Region noch niedrigen Austrittszahlen zu einem Schrumpfen der Kirche. Das bedeute, so Wolfermann, dass in Zukunft auch weniger Ressourcen an Geld und Mitarbeitenden zur Verfügung stehen werden.

Man müsse sich auf die Kernaufgaben, Verkündigung, Gottesdienst und Seelsorge, konzentrieren, so der Dekan laut einer Pressemitteilung. Die größte Herausforderung sei es, dass zu wenig junge Menschen die Ausbildung zu den geistlichen Berufen absolvieren und auch zu wenig Religionslehrkräfte da sind beziehungsweise ausgebildet werden. Wolfermann dankte den ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die vieles ausgleichen würden. Ohne den Dienst der Prädikanten und Lektoren wäre es nicht möglich, das gottesdienstliche Leben im gegenwärtigen Umfang aufrechtzuerhalten, sagte er. Zugleich warnte Wolfermann aber auch vor einer Überlastung der Ehrenamtlichen, da diese neben ihren beruflichen Verpflichtungen zumeist nicht nur in der Kirche, sondern auch in Vereinen und sozialen Einrichtungen engagiert seien.

Bald sollen zwei Grundsatzentscheidungen für die Zukunft fallen

Ein wichtiger Punkt war die Landesstellenplanung. Die meisten Mitglieder der Dekanatssynode sind auch Mitglieder der Kooperationssynode der drei Donau-Ries-Dekanate, in der demnächst zwei Grundsatzentscheidungen fallen werden. Die erste ist laut Pressemitteilung die, wo die von der Landeskirche vorgeschriebenen Kürzungen um circa zehn Prozent vollzogen werden, die zweite, ob das Konzept der Bildung von Regionen, in denen die Pfarreien intensiver als bisher zusammenarbeiten, Zustimmung findet. Im Dekanatsbezirk Nördlingen werde es unumgänglich sei, die Pfarrstelle Schmähingen, Hohenaltheim und Balgheim aufzulösen, da dort kein Pfarrhaus mehr zur Verfügung stehe und die Kirchengemeinden sich neu und sinnvoll zuordnen lassen - etwa Balgheim zu Möttingen, wozu es auch kommunal gehört.

Da langfristig gesehen die Stellenkürzungen weitergehen und auch weniger Pfarrer zur Verfügung stehen werden, sei es sinnvoll, Regionen zu bilden mit einem Grundgerüst an Stellen, um langfristig die Versorgung zu sichern, so die Pressemitteilung. Bei diesem Modell rechnen die Verantwortlichen mit 30 Prozent weniger Stellen im Jahr 2035. Um nicht alle paar Jahre eine komplett neue Stellenplanung machen zu müssen, werde in den zwei Modellen zur Bildung von Regionen bereits mit diesen Zahlen gerechnet und das derzeit noch verbleibende Plus an Stellen als Chance wahrgenommen, sich behutsam und ohne große Brüche auf das Kommende vorzubereiten.

Verbund, um Verwaltungsdienstleistungen anbieten zu können

Der Hauptgeschäftsführer des kirchlichen Verwaltungszweckverbandes Westmittelfranken/Nordschwaben, Bernd Ziegler, führte aus, dass die Zusammenarbeit in diesem Verbund unumgänglich war, um die für die Kirchengemeinden nötigen Verwaltungsdienstleistungen kompetent erbringen zu können. Insbesondere der Aufbau der Bauabteilung und der Verwaltung der Kitas und die Einstellung von Geschäftsführerinnen für diese sei ein Erfolgsmodell. Dennoch sei es noch nicht gelungen, die Kirchengemeinden und die Pfarrer im gewünschten Umfang von Verwaltungstätigkeiten zu entlasten.

Die Landessynodale, Christa Müller, stellte das Programm des nächsten Deutschen Evangelischen Kirchentags im Juni 2023 in Nürnberg vor.