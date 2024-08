„Ein Wachrütteln“ und „unschlüssig“: Was Nördlinger zum Klimacamp sagen

Seit einer Woche steht das Klimacamp nun schon bei der St. Georgskirche in Nördlingen. Wer es täglich auf dem Weg zum Einkaufen oder zur Arbeit passiert, hat sich an seinen Anblick gewöhnt. In der ersten Woche führten die Aktivistinnen und Aktivisten auch schon kleinere Aktionen in der Stadt durch, um ihren Forderungen, etwa nach einer autofreien Innenstadt und kostenfreiem öffentlichem Nahverkehr, Nachdruck zu verleihen - etwa Radwegschilder an den Stadttoren. Doch wie sehen die Menschen in der Stadt das Camp?

