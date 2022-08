Viele ältere Menschen: Braucht das Wemdinger Viertel eine Apotheke?

Plus Das Wemdinger Viertel ist Nördlingens größtes Stadtviertel. Die Vorsitzende des Altenwerks Sankt Josef meint: Auch dort braucht es eine Apotheke. Wie der Stadtrat reagiert.

Frieda Drescher ist im Wemdinger Viertel die Vorsitzende des Altenwerks Sankt Josef. Sie kennt die Nöte vieler Seniorinnen und Senioren nur zu gut. Ein Problem sei häufig deren eingeschränkte Mobilität. "Für die älteren Mitbürger gestaltet es sich oft schwierig, in die Stadt zu kommen, um beispielsweise Medikamente zu besorgen." Deswegen würden viele den Liefer-Service der einzelnen Apotheken nutzen, betont Frieda Drescher und lobt gleichzeitig dieses kundenfreundliche Angebot. Die jüngste Diskussion und der Beschluss des Stadtrates, im EGM-Center eine Apotheke zuzulassen, ist aber für die Seniorenvertreterin Anlass, die Stadt zu bitten, auch über die Ansiedelung einer Apotheke im Wemdinger Viertel nachzudenken.