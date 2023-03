"Gravierende Probleme auf der Riesbahn": Nördlingens OB verfasst Brandbrief

Plus OB David Wittner fordert von Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter, sich "mit Nachdruck für eine Verbesserung der Situation einzusetzen". Sie sei "unzumutbar".

Wegen "gravierender Probleme auf der Riesbahn" schaltet Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter ein. Zuletzt hatte der Staatsminister auf die erheblichen Mängel im Baustellenverkehr zwischen Augsburg und Donauwörth reagiert. Er bezeichnete die dortigen Schwierigkeiten als "nicht akzeptabel". Nun richtet sich Wittner erneut an das Ministerium, auch die Situation auf der Riesbahn sei "unzumutbar".