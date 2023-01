Hallenbad: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Plus Die Rücklagen der Stadt sind höher als die Schulden. RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann meint: Jetzt muss das Hallenbad samt Sauna Vorfahrt haben.

Spätestens jetzt kann es kein Zurück mehr geben: Die Stadt Nördlingen muss es wagen und noch in diesem Frühjahr den Spatenstich für das Hallenbad samt Sauna feiern. Denn selbst wenn die überregionale, die deutschlandweite oder gar die weltpolitische Lage besser sein könnte – in der Kratermetropole liegen die Dinge anders. Nördlingen hat 2022 so viel Gewerbesteuern eingenommen wie noch nie zuvor, die Rücklagen der Stadt sind höher als ihre Schulden. Auf welche bessere Ausgangslage wollen die Gegner des Bades und der Sauna eigentlich noch warten?

