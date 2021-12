Impf-Drive-in auf der Kaiserwiese: Initiatoren hoffen auf Nachahmer

Plus Der Andrang für die Booster-Impfung auf der Kaiserwiese war groß. Die Aktion weckte auch Neugier in den Nachbarlandkreisen: Ärzte aus Mittelfranken fragen schon nach Tipps.

Der Impf-Drive-in auf der Kaiserwiese war ein voller Erfolg, fast 1000 Leute ließen sich Impfen. Initiiert wurde diese Aktion auch durch den Rieser Automobil- und Motorsportclub Nördlingen.