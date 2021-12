Fast 1000 Leute geimpft: So lief der Impf-Drive-In in Nördlingen

Plus Die Sonder-Impfaktion auf der Nördlinger Kaiserwiese wird gut angenommen. Im Auto werden die Menschen geboostert - die Aktion soll Nachahmer finden.

Der Mann sitzt nur im T-Shirt im Auto, hält den Ärmel hoch. Die Ärztin desinfiziert die Stelle am Oberarm und spritzt ihm das Vakzin. Er kriegt den Impfausweis zurück, zack, der nächste. "Weiterfahren", ruft Sebastian Völkl den nächsten Autofahrer heran. An diesem Samstag wurde auf der Nördlinger Kaiserwiese geboostert - im Drive-In. Das Prinzip, das sonst von Fast-Food-Ketten bekannt ist, wird nun für die Impfung angewendet. Nicht einmal im Minutentakt, nein, wie Völkl, ärztlicher Koordinator im Landkreis, sagt, liegt der Schnitt teilweise unter einer halben Minute pro Impfung. Es ist eine Impfaktion der besonderen Art.