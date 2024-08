Klimacamp veranstaltet Demonstration am Sonntag in Nördlingen

Das Klimacamp Nördlingen veranstaltet am Sonntag, 18. August, eine Demonstration in Nördlingen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Aktivist:innen organisieren die Veranstaltung unter dem Motto: „Klimagerechtigkeit muss überall passieren!“, und rufen alle Menschen dazu auf, am Sonntag um 15 Uhr zum Klimacamp zu kommen. Dort soll die Versammlung starten und auch enden.

Ein Teil der Demonstrant:innen werde sogenannte Gehzeuge tragen, heißt es weiter. Bei Gehzeugen handle es sich um Holzgestelle, welche die Größe eines Autos haben, die Menschen auf der Straße tragen. Damit soll auf die unnötige Breite von Autos aufmerksam gemacht werden. Daher fordern die Aktivist:innen, Autos so weit wie möglich aus der Innenstadt fernzuhalten.

Vor der Großdemo veranstalten die Klimaaktivist:innen nach eigenen Angaben einen veganen Brunch zusammen mit ARIWA (Animal Rights Watch) aus Aalen von 11 bis 14 Uhr im Klimacamp. „Alle Menschen dürfen gerne vorbeikommen. Wenn sie möchten, dürfen sie gerne veganes Essen mitbringen. Menschen können aber auch unabhängig von Programmpunkten, wie dem vegan Brunch ins Camp kommen,“ so Tara Novák in der Mitteilung. „Danach geht es dann gestärkt auf zur Demo, auf der auch Kinder sehr willkommen sind. Denn es ist ihre Zukunft, die wir ihnen gerade verbauen. Sie haben das Recht, für ihre Lebensgrundlagen zu kämpfen“, wird die Aktivistin Lima Koch abschließend in der Mitteilung zitiert. (AZ)