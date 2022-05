Kurzkonzert mit Trostpflaster in der Alten Bastei

Plus Das Konzert von Reiner Panitz, seiner Tochter Flavia und dem Geigenensemble Radosov ist eine Wucht – bis das Wetter dazwischenfunkt.

Es hätte so schön sein können: Der Abend war lau, die circa 100 Gäste guter Stimmung, die Musiker um Reiner Panitz und seine Tochter Flavia in der Freilichtbühne Alte Bastei auch bestens aufgelegt. Doch dann machte der einsetzende Regen dem wunderbaren Konzert nach etwa 40 Minuten den Garaus.