Lesung in Nördlingen: Wo Außerirdische vielleicht landen würden

Die Reise geht ins All: Harald Lesch liest in Nördlingen aus seinem neuen Buch, in dem es um die Suche nach Außerirdischen geht.

Plus Warum schweigen Außerirdische? Diese Frage hat Astrophysiker Harald Lesch in Nördlingen versucht zu beantworten. Der Grund ist möglicherweise ganz profan.

Von Nicolas Friese

Das Ziel von Harald Leschs Lesung in Nördlingen war, das Kopfkino der Besucherinnen und Besucher anzukurbeln: etwa zum Besuch von Außerirdischen. So wäre es UN-Generalsekretär António Guterres, der als erster Mensch einen Außerirdischen begrüßen würde, der den Weg auf unseren Planeten findet. Harald Lesch nahm die Nördlingerinnen und Nördlinger mit in die Welt der Suche nach außerirdischen Zivilisationen. Immer wieder spiegelte er humorvoll, inwiefern sich die Außerirdischen wahrscheinlich von uns Menschen nicht sehr unterscheiden – und erklärte, warum die Kontaktaufnahme bis jetzt gescheitert ist.

Am Donnerstagabend um 19.04 Uhr hatten sich etwa 400 Menschen in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums getroffen, um zu hören und zu sehen, wie der Astrophysiker, Naturphilosoph, Fernsehmoderator und Autor Harald Lesch aus seinem Buch vorliest. "Die unheimliche Stille" heißt das Werk, geschrieben gemeinsam mit dem Wissenschaftsautor Harald Zaun. Kern des Buchs ist die Frage, warum außerirdische Intelligenzen und Superzivilisationen schweigen – vorausgesetzt, dass Außerirdische existieren. In den ersten Sätzen des Buchs steht, dass "theoretisch just in diesem Moment, in dem Sie dieses Buch lesen, das lang ersehnte, künstliche Signal einer weit entfernten Kultur bei uns eintreffen könnte". Während der einstündigen Lesung trafen, soweit bekannt, keine außerirdischen Signale ein.

