In Baldingen eröffnet die Möbelfundgrube der Caritas

Gebrauchte Möbel, Spiele und Geschirr: Das neue Gebrauchtwarenhaus im Nördlinger Stadtteil bietet Bezahlbares. Auch der Nachhaltigkeits-Gedanke steht im Fokus.

Der Caritasverband für den Landkreis Donau-Ries hat in Baldingen ein Kaufhaus eröffnet, in dem es bezahlbare Möbel und andere gebrauchte Waren gibt. Die sogenannte Möbelfundgrube hat immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Nun wurden die Räume offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Möbelfundgrube in Nördlingen-Baldingen eröffnet

Nördlingens katholischer Pfarrer Benjamin Beck segnete die Möbelfundgrube, die mit finanzieller Unterstützung der Raiffeisen-Volksbank Ries ins Leben gerufen wurde, wie Caritas-Geschäftsführer Branko Schäpers sagte. Zufällig sei der Kontakt mit dem Eigentümer des Gebäudes in der Romantischen Straße 33 entstanden. Die Idee für ein solches Geschäft gebe es schon sehr viel länger. Schäpers dankte vor allem den ehren- und hauptamtlichen Helferinnen und Helfern.

26 Bilder Eindrücke aus der Möbelfundgrube in Nördlingen Foto: Verena Mörzl

Oberbürgermeister David Wittner sprach von einem Novum in Nördlingen. Es sei großartig, was dort im Ehrenamt geleistet werde. Auch in Nördlingen gebe es immer mehr Bedarf an günstigen Artikeln. Zudem werde mit der Möbelfundgrube der Nachhaltigkeitsgedanke gestärkt. "Vermeintlich alte Sachen sind nicht wertlos", sagte Wittner. Das Konzept zeige außerdem, dass in Nördlingen der soziale Gedanke gelebt werde.

In Nördlingen hat die Möbelfundgrube eröffnet. Bei der Segnung der Räume waren unter anderem (von links) Bernd Mielich, Branko Schäpers, Doris Ritter, Robert Schuck, Pfarrer Benjamin Beck und OB David Wittner dabei. Foto: Verena Mörzl



Die Idee, auch in Nördlingen ein Gebrauchtwarenhaus zu betreiben, entstand bei Caritas-Mitarbeitern während Wohnungsräumungen. Immer wieder sind Schäpers zufolge Dinge weggeworfen worden, die noch gut in Schuss waren. Einerseits gebe es Menschen, die auf günstige Waren angewiesen seien. Andererseits sind auch "Jäger und Sammler" willkommen, die gern stöberten und Menschen, denen die Nachhaltigkeit wichtig sei und die deshalb gebrauchte Waren verwenden würden.

Waren an die Möbelfundgrube in Nördlingen spenden

Wer etwas spenden will, soll davon Bilder machen und sich via E-Mail an moebelfundgrube@caritas-donau-ries.de wenden. Die guterhaltenen Gegenstände können in der Möbelfundgrube in der Romantischen Straße 33 nach Absprache auch jeden Donnerstag in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr vorbeigebracht werden. Wer ehrenamtliche Unterstützung einbringen will, erreicht die Caritas telefonisch unter 09081/805150 und 0906/709 207 18 oder per E-Mail an service@caritas-donau-ries.de.

