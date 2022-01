Nach Vorfall um Hund: Peta fordert Hundeführerschein in Bayern

Die Tierrechtsorganisation sagt, ein Nachweis könne schwere Vorfälle wie in Nördlingen verhindern und ermögliche Hunden ein tiergerechteres Leben.

Der Vorfall um den in Nördlingen eingeschläferten Hund zieht weite Kreise. Wie berichtet, hatte ein Hund seine Besitzerin gebissen und die Frau hatte sich in ihrem Auto versteckt. Schließlich wurde der Hund betäubt und eingeschläfert. Angesichts dieses Vorfalls fordert die Tierrechtsorganisation Peta die Landesregierung in einer Pressemitteilung auf, den Hundeführerschein in Bayern einzuführen.

„Der tragische Vorfall zeigt erneut, dass ein Hundeführerschein in Bayern dringend erforderlich ist. Unabhängig von der sogenannten Rasse können Missbrauch, falsche Haltung oder andere Umstände Hunde aggressiv gegenüber Menschen machen. Vermutlich hat auch dieser Hund irgendwann in seinem Leben unter einer falschen oder missbräuchlichen Haltung gelitten“, wird Peter Höffken, Fachreferent bei Peta, zitiert.

Hund in Nördlingen eingeschläfert: Theorie- und Praxiskurs als Hundeführerschein

Der Hundeführerschein sehe vor, dass künftige Halter und Halterinnen bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs absolvieren, in dem sie Aspekte wie Kommunikation und Bedürfnisse von Hunden erwerben. Anschließend folge für Halter und Hund ein Praxisseminar in einer Hundeschule. Ein solcher Nachweis könne sicherstellen, dass Menschen, die Hunde halten, sachkundig mit dem Tier umgehen.

Als erstes deutsches Bundesland hat Niedersachsen einen Sachkundenachweis für Hundehalter beschlossen – seit Juli 2013 ist der Hundeführerschein verpflichtend. Dort hätten sich nach drei Jahren nachweislich weniger Vorfälle ereignet, teilt die Organisation mit.

Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2016 seien 65 Prozent der Deutschen für einen Sachkundenachweis für Hundehalter und Halterinnen aus, so Peta. Ein verpflichtender Hundeführerschein hat laut der Organisation noch einen weiteren Vorteil: Er könne Menschen, die sich noch nicht ausführlich mit der Hundehaltung auseinandergesetzt haben, von einem eventuellen Impulskauf abhalten. Jedes Jahr würden 80.000 Hunde in deutschen Tierheimen landen, darunter sehr viele Tiere, die unüberlegt „angeschafft“ wurden. (AZ)