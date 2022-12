Neues Buch von Angelika Hahn-Gericke: Mit Kunst dem Alltagsgrau entfliehen

Plus Das dritte Buch von Angelika Hahn-Gericke ist erschienen. Es ist prallvoll mit Bildern und erzählt davon, wie die Künstlerin die Welt sieht.

Sie nennt ihre Bilder „Mixturen“ aus exotisch, brav, versponnen, manchmal fragwürdig, verwoben, übermütig, fröhlich und leicht - aber auf jeden Fall mit viel Farbe: „Kunst darf sogar Freude machen!“ Aus dieser Freude heraus ist jetzt das dritte Buch von Angelika Hahn-Gericke erschienen, wie immer in Eigenregie gestaltet und verlegt.