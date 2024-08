Nicht besetztes Stellwerk: Arverio versucht Busnotverkehr einzurichten

Noch ist unklar, wie es aktuell mit einem Schienenersatzverkehr aus Nördlingen in Richtung Aalen aussieht. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung von Arverio hervor. Wie berichtet, hatte die DB Infrago am Freitag, 9. August, mitgeteilt, dass das Stellwerk Bopfingen/Lauchheim nicht durchgehend besetzt werden könne. Seit diesem Freitag, ab 20.15 Uhr, sei das Stellwerk nicht mehr durchgehend besetzt, heißt es in einer Mitteilung von Arverio.

Aufgrund von Personalmangel der DB Infrago ist das Stellwerk demnach nur noch täglich jeweils zwischen 6.10 Uhr und 18.10 Uhr besetzt, in der übrigen Zeit könne kein Zugverkehr stattfinden. Aktuell versuche Arverio, einen Bustnotverkehr ab Montag, 12. August, ab 17 Uhr einzurichten. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden das Unternehmen nochmals informieren, heißt es. (AZ)