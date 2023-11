Nördlinger Weihnachtsmarkt 2023: Eröffnung, Öffnungszeiten, Infos

Lang dauert es nicht mehr, bis der Nördlinger Weihnachtsmarkt seine Türen öffnet. Veranstaltungs-Chef Daniel Wizinger erklärt, was den Markt heuer so besonders macht.

Zu der Vorweihnachtszeit gehört für viele Menschen ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Nördlingen dazu. Lange dauert es nicht mehr, bis die Altstadt in den Geruch von Glühwein, gebrannten Mandeln und frisch gebackenen Plätzchen gehüllt wird. Denn: Am 1. Dezember geht es los. Pünktlich zum Start des letzten Monats 2023 wird der Nördlinger Weihnachtsmarkt eröffnet. Ab dann können Besucherinnen und Besucher täglich durch die Stände in der Innenstadt schlendern. Neuigkeiten gibt es heuer einige.

Den Start machen am 1. Dezember die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Nördlingen-Mitte. Sie werden ab 14 Uhr zusammen mit der Nördlinger Feuerwehr den Christbaum schmücken. Zuständig für die Planung des Christbaumschmückens ist der Nördlinger Stadtmarketingverein. Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Vereins, sagt, das gehöre zu der Tradition des Marktes. Um 17 Uhr wird dann der Markt mit Nikolaus und Engeln feierlich eröffnet. Daraufhin können die Besucherinnen und Besucher bei der langen Einkaufsnacht bis 22 Uhr, teilweise sogar länger, in der Nördlinger Innenstadt einkaufen. Regulär sind die Öffnungszeiten für den Weihnachtsmarkt sonntags bis donnerstags von 11 bis 19 Uhr, freitags und samstags hat der Markt von 11 bis 20 Uhr offen.

Nördlingen: Öffnungszeiten für den Romantischen Weihnachtsmarkt 2023

Los ging die Planung des Weihnachtsmarkts schon im Hochsommer. Der Veranstaltungschef der Stadt Nördlingen, Daniel Wizinger, erzählt, dass sich die Interessenten für eine Bude bis Ende Mai bewerben konnten - "im Juli stellen wir dann den Plan zusammen". Heuer sei das Angebot, das die Händlerinnen und Händler anbieten, sehr groß. Neben jährlich wiederkehrenden Ständen sind laut Wizinger auch einige neue vor Ort: "Stand jetzt haben wir den größten Weihnachtsmarkt, den wir bislang hatten." Insgesamt ungefähr 90 Buden werden in der Nördlinger Innenstadt stehen, davon rund 60 von Händlerinnen und Händlern.

Neben den festen Ständen, die über die gesamte Laufzeit des Marktes stehen werden, wird es auch Aktionsbuden geben, die täglich ihr Angebot wechseln. Interessenten für einen Platz in einer Aktionsbude konnten sich bei Wizinger melden: Jeder kann dort einen Tag lang etwas verkaufen. "Das Angebot reicht von Kunst über Essen zu Filzbasteleien", sagt der Veranstaltungschef.

Ein Budenbetreiber der vergangenen Jahre sei ihm besonders im Gedächtnis geblieben und kommt dieses Jahr wieder: "Ein Holzdrechsler wird seine Ware verkaufen." Das Besondere an seinen Produkten sei, dass das verwendete Holz von der ursprünglichen Nördlinger Stadtmauer stamme. Unter anderem werden auch Schülerinnen und Schüler Platz nehmen und Selbstgemachtes verkaufen.

Lesen Sie dazu auch

Christkindlesmarkt: Nördlinger St. Georgs Kirche wird neu beleuchtet

Auch die gastronomischen Angebote dürfen heuer auf dem Nördlinger Weihnachtmarkt nicht fehlen. Neben den üblichen Glühwein- und Bratwurstständen werden Südtiroler Spezialitäten geboten. "Außerdem wird es einen Stand mit Gulasch und einen mit Apfel-Quark-Strudeln geben", sagt Wizinger. Zudem wird ein täglich wechselndes Konzertprogramm geboten, bei dem auch an die jungen Besucherinnen und Besucher gedacht werde.

Am schönsten sei es auf dem Markt, so Wizinger, in den frühen Abendstunden: "Die Beleuchtung in der Innenstadt und vor der Sankt Georgskirche machen dann eine schöne Stimmung." Die Lichter vor der Kirche seien dieses Jahr erneuert worden, die alten waren "etwas in die Jahre gekommen." Zuständig für die Beleuchtung in der Innenstadt ist der Stadtmarketingverein. Susanne Vierkorn sagt, die Lichter seien wichtig für die Stimmung: "Am Eröffnungstag nehme ich mir immer einen Moment, um in Ruhe den Markt zu genießen." Für Daniel Wizinger macht den Nördlinger Weihnachtsmarkt die Lage aus: "Der Markt fügt sich ein und begleitet den Rundweg durch die Altstadt." Wizinger freut sich besonders auf die Eröffnung, "wir warten schon ein halbes Jahr darauf". Die Buden werden ab kommenden Montag aufgebaut.