Umstrittene Marktplatzsperrung: Worüber der Stadtrat jetzt entscheiden soll

Plus Im vergangenen Sommer durften nur noch Anlieger über die Luckengasse auf den Marktplatz fahren. Jetzt wurde über die Regelung für dieses Jahr kontrovers diskutiert.

Die Aufenthaltsqualität soll besser, der Durchgangsverkehr weniger werden: Das sind nur zwei Ziele des neuen Verkehrskonzeptes für die Nördlinger Altstadt. Deshalb wurde Tempo 20 eingeführt, deshalb soll es ab dem 1. Januar 2025 Parkgebühren geben, und deshalb wurde der Marktplatz im vergangenen Sommer für den Verkehr gesperrt. Doch in der Stadt und auf dem Land gibt es viele Gegner dieser neuen Regeln: Mehr als 920 Unterschriften wurden Oberbürgermeister David Wittner etwa gegen die Marktplatzsperrung übergeben. Um die ging es jetzt in der Sitzung des Bauausschusses.

Denn schon im vergangenen Jahr hatte man festgelegt, dass man nach einer Saison noch einmal über die Sperrung beraten werde. Aus Sicht der Verwaltung wurden die Ziele, die man erreichen wollte – darunter auch eine bessere Verkehrssicherheit – erreicht. Bei einer Nachbesprechung im November hätten sich auch die Blaulicht-organisationen positiv geäußert, hieß es in der Sitzung. Sowohl die Sicherheit der Fußgänger als auch die Durchfahrt bei Einsätzen sei verbessert worden. Der Stadtmarketingverein schlage vor, einen kürzeren Zeitraum zu wählen und nur vom 1. Mai bis zum 3. Oktober zu sperren. Thema im Ausschuss war auch die Unterschriftenliste, die von Dr. Claudia Völkl, Dr. Winfried Grunert, Erlend Nordmo und Apotheker Stephan Guyot an OB Wittner übergeben wurde: 1019 Umfragebögen wurden ausgefüllt, 920 Personen erachteten eine Marktplatzsperre von 18 bis 5 Uhr als ausreichend.