Von Fehmarn ins Ries: So kam Maya Sartor nach Nördlingen

Plus Die 20-Jährige wollte nur einen Ferienjob machen. Mittlerweile lebt sie im Ries und hat ein duales Studium begonnen. Ein Hobby hat sie um die Welt geführt.

Von Peter Urban

Fehmarn ist eine der beliebtesten deutschen Urlaubsinseln, ganz im Norden in Schleswig-Holstein gelegen. Mit 2000 Sonnenstunden im Jahr, abwechslungsreichen Stränden, romantischen Fischerdörfchen und idyllischem Landleben ist die Insel ein Traum-Ferienort für viele Urlauber. Was will man denn mehr, als dort leben zu können? Für Maya Sartor ist das keine Option mehr. Die 20-jährige hat sich in Nördlingen und in den Landkreis Donau-Ries verliebt.

„Ich habe mich am Meer satt gesehen“, sagt sie. Maya Sartor ist in Iserlohn geboren, hat mit ihrer Familie bis kurz vor der Einschulung in Dortmund gewohnt und ist dann nach Fehmarn „übersiedelt worden“, wie sie sagt. Ihr Vater ist Rechtsanwalt, die Mutter Familien- und Paartherapeutin, deren Ziel es schon immer war, in den Norden zu ziehen, obwohl die Familie häufig in Garmisch-Partenkirchen Urlaub gemacht hat. „Wahrscheinlich kommt meine Affinität zu den Bergen da her“, meint Maya Sartor.

