Nördlingen

12:00 Uhr

Zurück nach Nördlingen: Diese Richter arbeiten nun am Amtsgericht

Plus Richterin Ruth Roser ist die neue ständige Vertreterin des Direktors. Zwei Richter, die früher schon am Nördlinger Amtsgericht waren, sind aus Augsburg zurückgekehrt

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

Am Amtsgericht Nördlingen gibt es personelle Veränderungen. Die Stelle des ständigen Vertreters des Amtsgerichtsdirektors musste neu besetzt werden. Richterin Ruth Roser hat diese Stelle zum 1. Dezember übernommen. Sie folgt in diesem Amt auf Richter Gerhard Schamann nach, der im Sommer 2023 in Pension gegangen ist. Richterin Roser ist weiterhin für Familiensachen zuständig und Vorsitzende des Erwachsenenschöffengerichts. Ebenso ist sie die Pressesprecherin des Gerichts. Rosers bisherige Stelle als weitere aufsichtführende Richterin wurde frei.

Diese hat zum 1. Dezember Daniel Burdach übernommen. Zur Stelle des weiter aufsichtführenden Richters, eine Beförderungsstelle, gehören auch Verwaltungstätigkeiten. So entscheidet Burdach über Richterablehnungen, wenn in einem Strafverfahren ein Befangenheitsantrag gestellt wird. Diese Aufgabe werde häufig Richtern übertragen, die keine Spruchrichtertätigkeit haben, erklärt die Pressesprecherin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen