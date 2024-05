Oettingen

18:00 Uhr

Die Zänkischen Leut: "Traue niemals keinem Nördlinger nicht"

Plus Die lose Truppe hat beim Historischen Markt in Oettingen nicht nur ein eigenes Lager, sie zieht auch über das Gelände. Was heuer geboten wird.

Von Peter Urban

Im Jahr 2002 hat sie sich zusammengefunden, die lose Oettinger-Truppe „Zänkische Leut“, die partout kein Verein sein will. Inzwischen sind sie so eine Art Institution des Historischen Marktes in Oettingen. Bekannt und bei manchen auch berüchtigt als hemmungslos streitendes und singendes Volk, das durch den Historischen Markt zieht und vier- bis fünfmal am Tag, dort, wo es den Akteuren gefällt, ein ganz spezielles Kurz-Theaterstück aufführt.

Zehn bis höchstens 15 Minuten geben sich die insgesamt etwa zwanzig Mitglieder Zeit, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und spielerisch zumindest einen Streit vom Zaun zu brechen. Die kurzen Theaterstücke sind Eigenproduktionen, kleine Stücke fürs Straßentheater, aber im Prinzip immer nach historischen Vorlagen. Da geht es im Laufe der Jahre um Gerichtsurteile, die Oettinger Fürsten, Nachbarstreitigkeiten in Oettingen, Lokalpolitik, aber auch tragische Liebesgeschichten und immer auch um „die geliebte Nachbarstadt Nördlingen“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen