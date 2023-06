Oettingen

Einfamilienhaus in Oettingen ist nach dem Dachstuhlbrand unbewohnbar

Ein großes Feuer brach am Montag in Oettingen aus.

Plus Ein Einfamilienhaus in Oettingen brennt und dutzende Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer. Warum die PV-Anlage der Feuerwehr in diesem Fall keine Probleme bereitet hat.

Von Verena Mörzl

Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses ist am Montagnachmittag in Oettingen vollständig ausgebrannt. Nach gut zwei Stunden hatte die Feuerwehr zwar das große Feuer im Griff. Dennoch ist das Haus in der Munninger Straße stark beschädigt, nach Angaben der Feuerwehr nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa eine halbe Million Euro. Feuerwehrleute schildern im Gespräch mit der Redaktion, wie der Einsatz ablief und warum die PV-Anlage auf dem Dach in diesem Fall nicht noch für weitere Schwierigkeiten gesorgt hat.

Feuer in Oettingen: Schaden liegt bei rund 500.000 Euro

Grundsätzlich gibt es zwei Probleme, vor denen Feuerwehrleute während eines Brandes stehen, wenn auf dem Dach eine PV-Anlage montiert ist. Kreisbrandrat Rudolf Mieling erklärt, dass man erstens nicht so schnell an den Brandherd komme, weil die Anlage sich darüber befinde und das Wasser dann nicht unbedingt dort hinlaufe, wo man es haben möchte. Zweitens müssen die Einsatzkräfte vor dem Strom geschützt werden, den die Solaranlage erzeuge. Der könnte im schlimmsten Fall die Helferinnen und Helfer beim Löschen verletzen. Mieling erklärt, dass die Gefahr auch dann nicht zwingend gebannt sei, wenn die Leitung vom Dach zum Wechselrichter getrennt ist. Denn die Platten würden weiterhin Strom erzeugen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

