Schweizer Hotel-Familie betreibt künftig die Krone in Oettingen

Der Vertrag mit dem Unternehmen Castlewood Hotels & Resorts ist unterschrieben. Der neue Pächter schwärmt: Die Krone passe bestens ins eigene Portfolio.

Für das Hotel Krone in Oettingen ist ein neuer Pächter gefunden. Das teilt die Stadt mit. Demnach sei am vergangenen Mittwoch der Vertrag mit Castlewood Hotels & Resorts unterschrieben worden. Bürgermeister Thomas Heydecker sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir für die Krone mit Castlewood Hotels & Resorts einen hervorragenden Pächter gefunden haben.“ Das Unternehmen sei seit dem ersten Vor-Ort-Termin der Wunschkandidat gewesen.

Walter Neumann, CEO der Unternehmensgruppe sagt: „Wir freuen uns überaus, dieses Prachtobjekt der Stadt Oettingen eröffnen und betreiben zu dürfen. Es passt mit seiner historischen Bedeutung hervorragend in unser Portfolio und portraitiert im wahrsten Sinne des Wortes die Positionierung „Tradition with a twist“.“ Die inhabergeführte Unternehmensgruppe habe sich in den vergangenen Jahren sehr dynamisch im Segment von Schloss- und Landhotels entwickelt und zeichne sich durch ihr Engagement für herausragende Gastfreundschaft, exquisites Design und Beibehaltung von Traditionen aus, so die Pressemitteilung weiter.

Heydecker: Neue Krone-Pächter bringen große Erfahrung mit

Zudem gehöre Castlewood zur renommierten Grand Metropolitan Hotels Gruppe. Ein internationales Team aus engagierten Experten und Expertinnen an sechs strategischen Niederlassungen weltweit nutze einen interdisziplinären Ansatz und vereine unterschiedliche Fachgebiete, um sich durch ergebnisorientierte, verantwortungsvolle und agile Entscheidungsfindung hervorzuheben. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung seien für die Grand Metropolitan Hotels dabei von zentraler Bedeutung.

Laut Bürgermeister Heydecker ermöglicht das von Castlewood angedachte Betriebskonzept einerseits die für die Krone erforderliche Individualität, um sich auf die Besonderheiten und Traditionen der Region sowie vor allem den einmaligen Gebäudekomplex einzustellen. Schließlich verschmelzten in der Krone 600 Jahre Oettinger Stadtgeschichte, drei Einzeldenkmäler und moderne Architektur miteinander. Andererseits bringe die neue Pächterin gleichzeitig große Erfahrung im Führen von Hotel- und Gastronomiebetrieben mit, habe im Hintergrund eine gut etablierte Unternehmensstruktur und einen zusätzlichen Pool an gut ausgebildeten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit angegliederter Weiterbildungsakademie. Zudem lege Castlewood, das seinen Firmensitz in der Schweiz hat, großen Wert auf einen familiären Umgang.

Mit dem anvisierten Start des Hotel- und Gastronomiebetriebes im Frühjahr 2025 stehen für Übernachtungen in Oettingen 40 Hotel-Zimmer bereit. Ab dann können auch die Seminarräume genutzt sowie der Kronensaal, der Gewölbekeller und das Restaurant für Feiern aller Art gebucht werden. (AZ)

