Hotel Krone: Betreibersuche biegt auf die Zielgerade ein

Noch wird kein Name veröffentlich. Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker sagt aber, man sei auf einem sehr guten Weg. Im Rat gibt es Kritik.

Eine sehr harmonische Stadtratssitzung gab es zum Jahresende in Oettingen, die ohne große Diskussionen über die vorweihnachtliche Bühne ging. Zunächst ging es um die verkaufsoffenen Sonntage, dann ums Geld und schließlich um den Betreiber für die Krone.

Bummeln am Sonntag in den Geschäften und auf dem Markt wird in Oettingen im Jahr 2024 am 17. März, 5. Mai, 27. Oktober und am 24. November möglich sein. Die Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses für den Haushalt 2022 war keine Überraschung mehr, alles war schon vorab diskutiert worden. Der Gesamthaushalt der Stadt Oettingen betrug exakt 25.348.074,35 Euro, davon war der Verwaltungshaushalt rund 17 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt circa 8,2 Millionen Euro groß. Ein Überschuss von 41.888,90 Euro stand in den Büchern, die Schulden der Stadt betrugen 3.845.197,99 Euro. Diese Zahlen wurden ohne weitere Diskussion vom Stadtrat verabschiedet, der Rechnungsprüfungssausschuss hatte zuvor sein Placet gegeben. Damit wurde die Verwaltung einstimmig entlastet, genauso wie bei der Vorstellung der Jahresrechnung für die städtischen Stiftungen, die allerdings laut Bürgermeister Thomas Heydecker bald liquidiert werden, da „in diesen Stiftungen außer Verwaltungsarbeit nichts mehr passiert“.

300.000 Euro für den Unterhalt von Oettingens Straßen

Knapp mehr als 300.000 Euro will die Stadt im kommenden Jahr für den Straßenunterhalt ausgeben, Stadtbaumeister Stefan Mayer stellte dem Rat verschiedene der Maßnahmen vor. Eine ganze Reihe von Auftragsvergaben gab Heydecker bekannt: So wurde unter anderem der Neubau der Baumeisterfassade der Krone neu ausgeschrieben und für 400.000 Euro vergeben. Der Vertrag für die Sanierungsbetreuung Soziale Stadt wurde verlängert und die Kosten für die Erneuerung der Kanal- und Wasserleitungen im Bereich Saumarkt/Schäfflergasse mit 548.000 Euro wurden einstimmig „durchgewunken“.

Im Fall der Reaktivierung des Hotels Krone hatte Bürgermeister Heydecker kürzlich „dringliche Anordnungen“ zu treffen, die er dem Stadtrat als Nachträge bekannt machte. Einzig die Nachforderung für die Betreiberakquise in Höhe von 2000 Euro ließ den Puls bei manchem Rat kurz hochschnellen, einige Kommunalpolitiker wollten nicht erkennen, welche Zusatzleistungen der Auftragnehmer denn zu leisten gehabt habe. Nach kurzer Diskussion wurde dem dann aber doch stattgegeben.

Entgegen der Aussage des Bürgermeisters, dass „Ende des Jahres“ die Betreibersuche erfolgreich beendet sein werde, wurde noch keine Entscheidung bekannt gegeben. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte Heydecker, die Stadt sei auf einem sehr guten Weg, es sehe sehr positiv aus. „Ich kann noch nichts Offizielles sagen, aber Anfang des Jahres sind wir so weit.“ In einer emotionalen Jahresabschlussrede bedankte sich der Bürgermeister für die Arbeit seines Rates und der Verwaltung im zu Ende gehenden Jahr und zitierte als Gruß ins neue Jahr Marc Aurel: „Denke lieber an das, was Du hast, als an das, was Dir fehlt.“

