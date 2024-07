Parkgebühren: Am Ende nichts gewonnen

Oberbürgermeister David Wittner hat am Donnerstag in der Stadtratssitzung gesagt, man brauche stabile Mehrheiten für Parkgebühren, um die Akzeptanz dafür in der Bevölkerung zu schaffen. Und jeder habe jetzt doch in dieser Diskussion im Klösterle gemerkt, dass es solch eine Mehrheit im Stadtrat aktuell nicht gebe. Man muss dem OB an dieser Stelle aber entgegenhalten: Der Nördlinger Rat hat bereits im Sommer 2023 Parkgebühren für die gesamte Innenstadt beschlossen. Und eine stabile Mehrheit, das jetzt doch nicht zu tun, ist ein Votum von 15:14 nun wahrlich nicht.

