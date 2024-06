Wenn Bayern brasilianisch ticken

Plus Bayrisch-brasilianische Melange gab es mit Bavaschoro im Kulturstadl Reimlingen. Das Publikum forderte gleich zwei Zugaben ein.

Zum zweiten Mal nach 2017 hat das Kulturforum Nördlingen die brasilianisch-bayrische Combo Bavaschoro in den Konzertstadl geladen. Und genauso wie beim ersten Mal haben die Musiker den leider nicht ausverkauften Stadl zum Beben gebracht. Kein Wunder; Die unvergleichliche Fusion von brasilianischem Choro oder wahlweise spanischen Einflüssen mit Polkas, Walzern, Landlern und anderem bayerischem Liedgut funktioniert einfach.

Noch dazu, wenn diese Mixtur mit so viel Qualität, Virtuosität und Spaß präsentiert wird. „Wir haben uns musikalisch zwischen alle Stühle gesetzt“, sagt Xaver Maria Himpsl augenzwinkernd, der neben Flügelhorn auch Trompete und Piccolo-Trompete meisterhaft beherrscht, „wir haben Probleme mit allen - Spaniern, Brasilianern und Bayern.“ Wer solche Probleme hat, darf sich glücklich schätzen, vor allem wenn man damit ein Publikum begeistern kann. Schon allein der Klang der Songtitel sind hörenswert, allesamt portugiesisch und dann in ein möglichst blumiges Bayrisch übersetzt: „Gib’ mir eine Pause, damit ich ein Solo spielen kann“, „Der gute Sohn kehrt zurück“, „Die heilige Brünette“ oder „Mei deppert’s Herz“.