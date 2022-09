Pläne für PV-Anlagen in Reimlingen schreiten schnell voran

Plus An der Bahnlinie Möttingen–Nördlingen sollen mehrere Photovoltaikanlagen entstehen. Der Landesbund für Vogelschutz hat Bedenken, die Untere Naturschutzbehörde aber nicht.

Zum Bau von drei Freiflächen-Photovoltaikanlagen an der Bahnlinie Möttingen–Nördlingen hat der Reimlinger Gemeinderat einen weiteren Schritt unternommen. Wie berichtet, planen drei Privatinvestoren aus der Gemeinde die Projekte zur Gewinnung von Solarstrom, der in das Netz der EnBW ODR eingespeist werden soll. Alle drei Vorhaben sind mit rund zwei Hektar nahezu gleich groß.