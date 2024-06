Dauerregen: Wudzdog-Festival in Dornstadt wird vorzeitig beendet

Der Dauerregen hat eingesetzt, das Festival in Dornstadt wird beendet. Es kommt zu ersten Unfällen wegen Aquaplanings.

Der Dauerregen war angekündigt und er hat eingesetzt: Seit Freitag gibt es nur kleinere Regenpausen, die Stadt Nördlingen hat deswegen den Mess'-Umzug abgesagt. Der Deutsche Wetterdienst hatte bis Sonntagnacht eine Unwetterwarnung herausgegeben, für Nördlingen teilt der Dienst mit: "Es tritt ergiebiger Dauerregen mit Unterbrechungen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 50 l/m² und 100 l/m² erwartet."

Aufgrund dessen ist das Wudzdog-Festival in Dornstadt am Samstag abgebrochen worden. Nach dem gelungenen Festival-Auftakt am Donnerstag setzte am Freitagmorgen auch in Dornstadt der große Regen ein. Zwar konnten zunächst noch alle Auftritte und Workshops des umfangreichen Programms durchgezogen werden, und auch die Fans erwiesen sich trotz aller Widrigkeiten als standhaft. Doch der anhaltende Starkregen machte es zunehmend ungemütlicher: trotz des Einsatzes von Teppichen und Hackschnitzeln breiteten sich Matsch und Schlamm auf dem ganzen Gelände aus.

Wudzdog-Festival in Dornstadt wurde abgebrochen

Am Samstagmorgen zogen die Verantwortlichen der Waldgeister Dornstadt schließlich schweren Herzens die Reißleine. Der Pegel des angrenzenden Stöckenweihers stieg in gefährliche Höhen, sodass die Sicherheit der Besucher nicht mehr gewährleistet werden konnte. Deshalb musste das Wudzdog-Festival mit sofortiger Wirkung abgebrochen werden, alle für Samstag und Sonntag geplanten Auftritte und Programmpunkte sind abgesagt.

Die Polizei teilt am Samstagmittag auf Anfrage mit, dass es im Ries noch recht ruhig sei. Die Flutmulde in Löpsingen in Richtung Nördlingen sei überflutet. Wegen Aquaplanings seien aber unabhängig voneinander zwei Autos aus Oettingen in Richtung Westheim kurz vor Wachfeld von der Straße abgekommen. Beide Fahrer seien ins Krankenhaus gekommen.

Bereits am Freitagabend, gegen 21.13 Uhr, kam es in Neresheim wegen Aquaplanings auf der B466 auf Höhe des Industriegebiets Vorderer Riegel zu einem Unfall. Ein 25-Jähriger geriet laut Polizeiangaben mit seinem Auto ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Wegen des Unwetters waren auch der Polizei im Ostalbkreis noch keine größeren Beeinträchtigungen bekannt.





Pegelstände in Lierheim und Bopfingen steigen, aber noch keine Meldestufen erreicht

Das Wasser in Flüssen und Bächen steigt aber. Beim Hochwassernachrichtendienst Bayern zeigt der Pegel für die Wörnitz in Heroldingen gegen 11.45 Uhr einen Wasserstand von 210 Zentimetern, am Freitag lag er um 11 Uhr noch 75 Zentimetern. Eine Meldestufe ist aber noch nicht erreicht. Das gilt auch für die Eger in Lierheim und die Eger in Bopfingen. In Lierheim liegt der Wasserstand um 12 Uhr bei 218 Zentimetern (12 Uhr am Freitag bei 63 Zentimetern). An der Eger in Bopfingen werden für Stand 11.30 Uhr 88 Zentimeter Wasserstand gemeldet, am Freitag um 12 Uhr waren es 13 Zentimeter.

An der Wörnitz in Harburg könnte laut Prognosen die Meldestufe zwei im Laufe des Tages überschritten werden; am Samstag liegt der Pegel gegen 12 Uhr bei 278 Zentimetern.

Am Samstagmorgen war die Einsatzlage bei den Feuerwehren noch überschaubar. Nördlingens Kommandant Marco Kurz schilderte, dass es in Nördlingen in der Nacht keine Einsätze gegeben habe. Auch in Oettingen sei es ruhig, man habe nachts ständig nach der Lage geschaut, sagte Kommandant Thomas Foltin. Kreisbrandmeister und Amerdingens Bürgermeister Xaver Berchtenbreiter schilderte, dass es nur kleinere Einsätze gab. (jltr, aku)